22日隔夜美股全面反彈，3大指數漲幅均超過2%，道瓊也重返3萬點大關。其中，能源與非必需消費用品領漲，科技以及中概族群表現亮眼，那斯達克金龍中國指數更是大漲近5%。個股中，特斯拉盤中飆升逾12%，部分電動車類股走勢也受到激勵。不過，美國經濟衰退隱憂仍在，是否只是短線技術性反彈尚需觀察。另外，美國10年期公債持利率升回3.3%，國際油價從一個月新低反彈，美油一度上漲超過3美元且漲破111美元。同時，日元貶破136續創24年新低，現貨黃金價格下跌逼近1830美元。目前，美指期全面小跌約0.1%。

★主要指數

美股道瓊上漲641.47點或2.15%，收30,530.25點。

NASDAQ上漲270.95點或2.51%，收11,069.3點。

S&P500上漲89.95點或2.45%，收3,764.79點。

費城半導體上漲70.83點或2.75%，收2,649.37點。

★消息

本周美股最重要的一件事，就是聯準會主席鮑爾將於美東時間22日與23日，兩日至美國國會進行聽證會。市場臆測，為打壓大漲的通膨，聯準會可望繼續釋出大力升息訊息。不過，美國經濟卻有可能陷入衰退疑慮。

★分析

根據雲端知識平台Vital Knowledge，21日美股強彈不是只有簡單的原因，大部分認為，美股目前是缺少基本面的反彈，也就是大跌之後的技術性止跌回升而已。

贊同日前聯準會一次升息3碼的美國銀行指出，聯準會對目前經濟成長以及通膨預估有誤。因為，聯準會過於樂觀，市場應該對更弱的經濟成長以及更高的通膨有所準備。

美國銀行表示，目前美國大漲的通膨，大部分是因為拜登總統就職後大撒幣政策所造成的。同時，勞動市場也跟著過熱，若要抑制通膨，人力市場應該會受到影響。所以，美國經濟將面臨高失業率與高通膨衝擊。

摩根士丹利認為，美國未來12個月邁入衰退的機率有35%左右。因此，聯準會在通膨問題上遇到的困境來說，經濟衰退已不再只是極端風險，也就是機率不再是很小之意。

高盛則指出，由於通貨膨脹以及俄烏戰爭影響到總體經濟，美國景氣2023年陷入衰退機率達30%，高於之前預估值15%。同時，2022年與2023年，美國經濟衰退的累計機率為48%，也高於之前預估的35%。

根據美銀基金經理人月報調查，市場擔憂通膨大漲，已是2008年金融海嘯以來最高，對全球經濟成長樂觀信心已降至歷史新低。同時，對全球企業獲利預期也是2008年以來最低。

★類股

標普500中11項產業全面收漲，其中，表現最好的能源大漲5.14%，以及非必要性消費漲2.82%。至於公共設施、不動產以及原物料等，漲幅雖不及2%，但至少都是上漲的。

★重磅股

僅Meta與Netflix走跌。元宇宙Meta漲2.5%後翻黑收跌逾4%，創2020年4月來新低。亞馬遜收漲在2%以上，蘋果上漲超過3%，兩者均連漲兩日。微軟漲逾2%，谷歌母公司Alphabet上漲超過4%，均創一周半新高。

晶片族群普遍上揚，費城半導體指數漲近3%。英特爾上漲超過2%，並從2017年9月以來新低反彈。另外，AMD漲近3%，Nvidia也上漲超過4%。9月計畫推出人形機器人的特斯拉收漲逾9%，盤中曾漲超12%。

★焦點股

受到特斯拉大漲激勵，電動車相關類股飆升，Grab漲逾17%，Arrival漲逾16%，Canoo以及特斯拉勁敵Rivian，盤中皆漲超過14%，Lucid盤中也漲10%。至於中概股中的電動車族群，蔚來汽車上漲超過9%，小鵬汽車漲近7%，理想汽車也收漲近8%。

有百餘年歷史的食品大廠家樂氏，收漲近2%，據悉，家樂氏將把北美穀物業務以及植物部門分割，成立3家獨立上市公司。前述兩項業務，2021年約占家樂氏總營收的20%。

航空類股盤前表現不錯，Spirit Airlines漲11%，Ryanair漲5%，美國航空、達美航空、聯合航空都漲超過2%。國際航空運輸協會也預估，航空業2023年應有獲利機會。

★台股 ADR

台積電上漲1.95美元或2.29%，收86.95美元，換算台股價格為516.74元。

聯電上漲0.51美元或6.80%，收7.97美元，換算台股價格為47.37元。

日月光上漲0.22美元或3.37%，收6.74美元，換算台股價格為100.14元。

中華電信上漲0.82美元或1.95%，收42.89美元，換算台股價格為127.45元。