造紙大廠正隆(1904)董事會通過配息1.9元，今（28）日以28.05元除息交易。正隆股價近期於29.2～30.5元的16個月低檔盤整，今日平盤開出後一度小漲0.18％至28.1元，惟隨後在賣壓出籠下一路走低，早盤挫跌3.92％至26.95元，為近22月低點，陷貼息窘境。

正隆受淡季需求較淡、產品報價未能反映成本上漲影響，2022年首季營運明顯轉弱，歸屬母公司稅後淨利7.42億元，季減6.29％、年減40.26％，每股盈餘（EPS）0.67元，雙創近2年半低點。

不過，正隆5月自結合併營收39.24億元，較4月38.55億元小增1.78％、較去年同期39.29億元微減0.13％，仍創同期次高。累計前5月合併營收190.6億元，較去年同期179.37億元成長6.26％，續創同期新高，表現仍維持穩健。

正隆對第二季需求回溫審慎樂觀，隨著台越2地工紙、紙器新產能及沼氣綠電、生質能熱電系統陸續啟用，預期對營運成長均具正面效益。後續需視俄烏戰爭、海運等問題對外銷影響，中國大陸則將強化風險控管，目標營運持穩、維持獲利表現。

展望2022年，正隆預期全球經濟重啟、國際需求強勁、內需可望回溫，惟仍須審慎觀察地緣政治、通膨升高等因素帶來影響。不過，中美貿易戰與全球供應鏈分散布局趨勢，為正隆海外業務成長契機，疫情緩和後市場復甦力道加大，衍生的包裝需求將使紙業受惠。

對此，正隆將秉持8大經營方針，並以創新、循環和綠能3大主軸，持續擴大海內外回收紙再生規模，強化綠能循環優勢，推動低碳製紙、發展再生能源與數位轉型，全方位布局循環經濟藍圖。