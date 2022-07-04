日本第二大行動電信商KDDI Corp 周一股價下挫近4%。該公司的通訊系統在周末大當機，影響全日本近4000萬用戶，創下其史上規模最大的系統故障事件。

KDDI在周一上午發布聲明表示，在努力搶修下，公司已大致恢復數據傳輸，但受到一些通訊限制影響，用戶在撥打語音通話時仍可能出現一些不順暢的情形。

這個自上周六凌晨開始的大當機是設備故障所引起，從氣候數據、包裹運送、銀行業務乃至於消防急救等緊急通報等服務全都受到影響。

Redex Research分析師Kirk Boodry表示，由於網路錯綜複雜難以管理，現在最大的風險在於可能出現更多通訊中斷的情況。

KDDI表示，除了手機通訊外，所有物聯網的連線也受到影響。該公司發生如此大規模且持續長達40小時以上的全國斷訊事件實屬罕見，其社長高橋誠在周日上午召開記者會公開致歉，並表示將研議如何補償用戶。