專業微生物複合肥料商全宇-KY(4148)6月營收創歷史新高，第3季又是傳統旺季，下半年產接能近滿載，多頭攻勢凌厲，累計上週五個交易日股價漲幅高達22.94%。

全宇指出，儘管近來原物料價格及國際油棕價格波動較大，第2季營收創新高。若不考量俄烏戰爭影響，大馬油棕局年初時對今年度油棕價格的預估原就落在每公噸4000令吉上下，客端需求及應用並未受到國際油棕價格波動的影響。

全宇6月合併營收新台幣3億4888萬元，年增率70.39%，上半年營收15億8925萬元，年成長63.29%。展望後市，全宇表示，第3季為傳統旺季，無論是大馬境內或印尼市場的客端需求都持續看好，下半年產能仍接近滿載，印尼新廠也將如期於下半年重新啟動，可望為2023年之後的營收來源注入新的動能。

全宇指出，從種植園標案開標結果來看，儘管原物料價格的波動可能拉開化學肥料與複合肥料的價格差異，下半年複合肥佔營收結構比重仍可望自上半年的63~65%進一步提升到65~68%。由於公司在原物料採購控管上相當謹慎，並無囤積大量高價原物料的情形，且複合肥料是以化學肥料、有機質及微生物混合調配而成，原物料的價格下跌也可同時降低複合肥料的成本，現階段對複合肥的毛利率穩定仍有助益。