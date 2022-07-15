中國股市4月觸底後強勢回升，4月26日至7月12日，上海綜合指數已上漲13.69%。受惠資金集中政策扶植產業，以新科技族群為主的深圳成分股指數，漲幅更是達到21.87%。展望後市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，在基建、消費及出口形成正向循環的助攻下，中國股市下半年有望延續強勢格局，並持續看好新能源、儲能及部份原物料相關產業。

林鴻益表示，為了追趕今年經濟成長目標，下半年中國政府將加速啟動大規模基建計畫。隨著供應鏈逐步恢復順暢，及庫存調整將在下半年近尾聲，中國出口將出現明顯好轉。基建的加速布建及出口數據改善，對於解除封城後逐步回升的消費，有加碼拉抬的效果，並形成正向循環。在這3大經濟支柱的支撐下，中國股市下半年有望續攻。

雖然近期中國再次傳出疫情，但林鴻益認為，接下來疫情及防疫政策的發展將較為平緩，如上半年大規模封城的可能性低。另，近日中國央行逆回購操作規模收縮，也讓市場擔心中國央行的鴿派立場。但考量到近期中國通膨出現升溫跡象，央行應只是為了預防通膨升高，而採行暫時收回部分流動性的操作。整體而言，今年中國的貨幣政策基調仍是寬鬆。中國6月信貸數據明顯走強，貨幣供給M2年增率也達到11.4%。

產業方面，林鴻益持續看好受惠碳中和政策的新能源及儲能產業，還有石油探勘設備及成品油運輸。目前成品油供需嚴重失衡，前幾年歐洲在減碳趨勢下，陸續關閉高碳排的煉油廠，加上美國也已多年未建立煉油廠，使歐洲能源大幅仰賴俄羅斯。俄烏戰爭後，歐洲也被迫從其他國家購買能源，成品油的運輸路程加長，使中國成品油運輸船生產商受惠。而原油供需失衡的狀況，也讓各國開始增加石油探勘，有利相關設備商。