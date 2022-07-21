半導體封測設備製造商貝思半導體(BE Semiconductor)周四預測，由於市場疲軟和季節性趨勢，第三季營收將大幅下滑。

該荷蘭公司預計第三季(7~9月)營收將季減20~30%；而第二季營收是來到2.14億歐元(約2.18億美元)。

貝思執行長Richard Blickman說，有鑑於經濟、地緣政治和產業間相互衝突的趨勢，現在很難判斷，當前市場的疲弱是否為暫時性還是更持久性的情形。

貝思表示，隨著經濟成長趨緩，許多客戶更加的謹慎；在產業情勢弱化之下，第二季訂單年減23.5%，為1.53億歐元。貝思補充說，特別是中國的半導體代工廠訂單減少，以及高效能運算應用的訂單減少，造成上季訂單急降。

貝思也供貨給歐洲一些知名晶片製造商，例如英飛凌、意法半導體、艾克爾(Amkor)等。貝思表示，由於要適應訂單減少趨勢，公司已經暫時削減16%的人力。

該公司預計第三季毛利率為60~62%之間。而在產品組合、美元走強、營業費下降等因素下，第二季毛利率來到61%，達到此前財測居間的頂端。