在缺工、缺料未解下，毅嘉（2402）6月營收為5.68億元，僅與剛剛解封時的5月持平，比去年同期小增5％，累積第二季營收為16.85億元，季減4％，年增2.3％。由於消費性電子產品占營收比重低、車用占比高，毅嘉仍預估下半年旺季可期、下半年表現優於上半年。

毅嘉從去年第二季至今，幾乎每個月訂單金額都持穩在6億元之上，不過去年車用打板服務飽受半導體零組件缺料之苦，壓抑營收走揚，今年IC缺料比去年緩解不少，讓毅嘉對車廠出貨、車廠客戶拉貨都比較積極，可是在缺料仍在下，法人透露，毅嘉6月光是因為缺料而受影響的訂單金額，就有5、6000萬元之譜。而除了缺料還沒完全解決，因為封控導致華東缺工的問題也依舊困擾毅嘉。

在缺料、缺工雙重影響下，毅嘉6月營收為5.68億元，未能比5月出現明顯進步，比去年同期小增5％，累積第二季營收為16.85億元，季減4％，而對比去年同期正是半導體缺料高峰，今年缺料緩解許多，然而毅嘉今年還是因為封控導致生產受阻，第二季營收年增率僅有2.3％。

毅嘉預期，隨著中國防疫封控的鬆綁，供應鏈缺料及缺工的問題持續改善，毅嘉營運在下半年電子業傳統旺季之際，有機會呈現逐季增溫的趨勢，下半年的營運將明顯優於上半年，不過，對於當前宏觀經濟對終端需求的影響，毅嘉仍將審慎應對。

通膨已經嚴重影響消費性電子產品買氣，法人透露，包括穿戴裝置、手機、平板用零組件在內，毅嘉消費性電子產品營收占比僅有兩成，車廠客戶目前下單仍不受通膨影響，而高毛利的光通訊產品則可望在第三季迎接當年度接單最高峰，有機會挹注毛利率與獲利，都是毅嘉看好下半年營運的主因。