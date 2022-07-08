專業五金通路商振宇五金（2947）公布6月營收達1.60億元，較去年增加10.06％，累計上半年營收達8.97億元，較去年增加7.24％；振宇五金強調，同店及新門市營收持續發酵，加上推出的創新服務-點工成金，媒合專業師傅，滿足DIY客戶居家修繕服務的需求，帶動整體營收成長。

振宇五金截至6月底已達到67間門市，加上籌備中的門市包含高雄市小港區、屏東縣屏東市及宜蘭縣宜蘭市，振宇五金已提前完成70間門市目標。為了更快速達成中期的百店目標，振宇五金仍持續評估新據點，以提升五金市場的市佔率。

為因應拓點需求，振宇五金亦持續培育五金專業人才，並投入運動公益活動，包括奧援代表我國赴美參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區青少棒錦標賽的台中市中山國中棒球隊選手能順利出國比賽跟交流學習，7月推出購買運動組合商品集氣活動，振宇五金將該活動所募得的所得捐贈中山國中棒球隊使用。