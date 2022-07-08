台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告6月營收2億元，較去年同期大幅成長56.11％，累計1～6月營收12.47億元，年增10％，創同期新高。

詩肯表示，6月營收較去年同期大增，主要為去年6月同期台灣處於剛進入三級警戒，餐飲禁止內用服務，連帶影響民眾出門意願，消費信心受到衝擊因此基期較低，但即便與疫情前相比，6月的營收表現仍然相當亮眼。

詩肯表示，目前疫情趨緩但並未平息，確診案例都在萬例以上，加上政府打房措施壓力仍在，但6月能繳出2億元的營收表現，代表政府與疫情共存的政策確立之後，民眾不會因為確診人數的起伏影響消費意願，而自住的剛性需求不受政策影響。

雖然不少機構都認為，在政策斷金流，以及物價上漲、通膨等因素，房市不確定性增加，且利空因素多於利多，但詩肯認為，自住和置產型買盤不受影響仍是共識，而這方面也是詩肯的主力市場，因此對下半年的營運仍是審慎樂觀。