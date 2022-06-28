台股加權指數28日開低在15,519.56點，權王台積電（2330）開低在496元，航海王長榮（2603）、萬海（2615）開在盤下，元宇宙概念股在宏達電（2498）在新手機將公布下，早盤股價續揚，而電價上漲受惠股如安集（6477）等也表現強勢，台股早盤下跌30餘點，呈現震盪。

美股上周大幅反彈後，6月27日震盪拉回，準備結束數十年來表現最差勁的上半年。通膨疑慮罩頂、聯準會（Fed）收緊貨幣政策，令市場持續承壓。

道瓊工業平均指數6月27日終場下跌0.2％（62.42點）、收31,438.26點。那斯達克指數下跌0.72％（83.07點）、收11,524.55點。費城半導體指數下跌0.18％（5點）、收2,713.47點。

元富投顧指出，目前美國市場對聯準會在7月升息3碼、9月升息2碼是有共識的，也就是若6月份CPI的數字沒有再像5月份一樣令人震驚續創新高，只要稍有緩和下降，那麼美股道瓊指數近期再破30,000點機率不高。

亦即聯準會不至於下更猛地藥，美國經濟大幅衰退的疑慮就可以消除，美股第三季在29,000～33,000區間打底，第四季落底甚至開始反彈，則台股也可望跟進，先在15,000～16,000打底，伺機再向上突破月線、季線反壓，類股也有機會輪流，短線上15,200點將是強力支撐。