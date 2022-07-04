台積電（2330）上周五美股ADR大跌5.81％，今（4）日台股開盤後，台積電不但跌破450元、而且最低來到443元，再寫2020年11月初來新低價，而日前上市的小金雞采鈺（6789）也難逃市場無情砍殺，股價摜破300元、股價最低來到291.5元大跌10.5元，面臨290元承銷價格保衛戰。

台積電股價跌不休，上周五ADR再重挫5.81％，每單位ADR價格僅剩下77美元，台積電今天開盤跳空大跌，一早來到443元大跌10.5元，市場賣壓沈重，上午才成交10分鐘，成交量就超過1萬張。

儘管台積電股價跌不休，但股東人數卻頻創新高，據統計，到7月1日止，台積電股東人數來到139萬2,286人，寫下歷史新高，較前一周增加2,659人，然而上周外資持股比率則是降至71.78％，再寫波段新低，單周減少近1.9萬張，外資法人籌碼持續流向散戶手中。

采鈺6月30日以每股290元上市，受到台積電股價跌不休的衝擊，采鈺上市前、在興櫃交易就跌不停，最後仍順利完成承銷作業及上市，但今天是上市交易第3天，股價不但跌破300元大關，且最低291.5元大跌10.5元，陷入承銷價保衛戰。