美國10年期債息重上3.2％，加上臨近季末，機構投資者調整投資組合，恐加劇市況波動，美股周一表現反覆，道指收跌62點；納指挫0.7％。港股三天累計飆1,221點後，28日期指結算前夕暫呈開低走低，早盤跌逾200點。

恒指低開84點或0.38％，報22,144點，高見22,162點後向下，9時54分跌破22,000點關，之後最多跌271點，報21,958點。10：43，跌幅略為收窄，跌205點。

國指跌72點報7,744點。科指跌2％報4,969點。

上證指數跌0.4％報3,365點；深圳創業板指數跌1.65％報2,783點。

指標個股部分，騰訊27日中午公布主要股東Naspers將有序減持，股價今早進一步受壓，跌逾半成，低見356.4港元，最新跌5.18％報358.6港元。

阿里巴巴跌3.9％報113.5港元；美團跌2.3％；京東曾挫逾半成。友邦逆市升1.2％報83.85港元。

油價上漲，紐約期油上漲至每桶110美元；中海油升2.6％；中石油亦升近2％。大陸房產股回穩，中海外及潤地均升1％。

「造車新勢力」賣壓明顯，小鵬挫5％；蔚來挫6.6％；理想汽車跌2.3％。