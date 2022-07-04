港股上周五（7月1日）因香港回歸25周年休市，7月4日為下半年首個交易日，早盤開低走低。

恒指4日開低169點報21,690點；截至10點50分，報21,661.18點，跌198.61點，跌幅0.91％。

國企指數低開70點報7,595點；現報7,603.42點，跌63.46點，跌幅0.83％。。

在個股表現方面，在港股上市的大陸鋰業龍頭企業贛鋒鋰業3日因涉及某檔A股內幕交易被大陸證監會立案調查，4日早盤開低7.9％報79.5港幣，截至11點跌幅收窄，報108.8港幣，跌2.78％。

AI股商湯 上周禁售期解封，股價上演「斬倉式」急瀉，暴跌46.8％。商湯4日開盤並未止跌，現挫18％，現報2.56港幣。

最新數據顯示，商湯倉位再現異動，有大戶再將近百億大貨存入中央結算系統（CCASS），料續部署出清行動。CCASS最新數據顯示，上周二（6月28日）再有31億股或9.27％商湯存入CCASS，即使以上周四收盤低點的3.13港幣估算，上述商湯大貨價值逾97億港幣。