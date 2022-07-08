在隔夜美股大漲帶動下，日股8日也上揚。前日相安倍晉三到奈良演說時，傳遭到槍擊並緊急送往醫院急救。由於此意外事件剛好發生在上午交易結束左右，因此日股早盤並沒受到影響。不過，午盤賣壓湧現下，漲幅也漸漸收斂。日經指數收26,517.19點，小漲26.66點或0.1%，周線約漲2.2%。東證收1,887.43點，漲5.1點或0.27%，周線漲2.3%左右。

大型類股股中，迅銷漲0.38%，東京威力科創漲1.7%，愛德萬測試也漲1.82%。大和證券認為，日股早盤會漲單純是因為美股上漲所激勵，看不到日股本身有什麼利多消息。

非鐵的有色金屬類股一度上漲約4%，傳出中國大陸將成立一個5000億人民幣，約747億美元屬於國家隊規模的投資基金，用來激勵基礎建設方面的支出。因此，住友金屬礦山漲5.2%，三菱綜合材料也漲2.88%。

在上調全年財測後，連鎖便利業者Seven & i翻黑收跌0.65%。另外，Kewpie下跌3.32%，因這家食品業者在調高商品售價後，獲利不增反減。