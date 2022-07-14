日圓持續走弱，14日再創24年新低。不過，開低的日股卻持續走強，日經指數收26,643.39點，漲164.62點或0.62%。東證收1,893.13點，漲4.28點或0.23%。

半導體與電子零組件族群表現脫俗，其中，基恩斯漲3.48%，東京威力科創漲3.33%，藤倉也漲2.18%。

日圓兌換一美元，14日午盤交易時一度貶破139大關，在137.34以及139.2之間游走。汽車類股走高，但獲利了結賣壓出籠後漲幅縮小，豐田漲0.02%，本田漲0.21%，日產也漲0.77%。

不過，公用設施類股一度下跌2.83%。東京地方法院判決東京電力需要拿出13兆日圓，約940億美元，作為支付10年前因處理福島核災不當，須給股東們的賠償金，因此股價大跌7.66%。

另外，關西電力以及中部電力都出現虧損，故分別下跌2.35%、1.28%。