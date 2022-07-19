日本央行計畫21日將公布最新貨幣政策決議，外界預估應該還是會保留現行超寬鬆環境不變。日股雖上漲，市場還是趨向小心為主，成交金額也未見暴量失控。日經指數19日收26,961.68點，漲173.21點或0.65%。東證收1,902.79點，漲10.29點或0.54%。

19日早盤一度突破27,000點的日經指數，分析師認為，在日本央行21日正式做出政策利率前，就算上漲也很難出量。

個股中，重工業族群表現相對強勁，因受日媒報導所激勵，日相岸田文雄在下個年度支出中，不會設定國防預算上限。因此，川崎重工漲5.22%，三菱重工也漲2.5%。

雖然傳出蘋果將縮減2023年招募員工計畫，日本供應商卻沒有被蘋果盤後走弱的股價給嚴重影響到。像是影像感測器的索尼漲2.32%，零組件大廠太陽誘電漲1.1%，村田製作所也漲0.24%。

公用設施類股獲利回吐，一度跌1.41%。其中，關西電力跌2.78%，東京電力也跌2.38%。