日本央行計畫21日將公布最新貨幣政策決議，外界預估應該還是會保留現行超寬鬆環境不變。日股雖上漲，市場還是趨向小心為主，成交金額也未見暴量失控。早盤結束時，日經指數收26,977.37點，漲188.9點或0.71%。東證收1,901.85點，漲9.35點或0.49%。

19日早盤一度突破27,000點的日經指數，分析師認為，在日本央行21日正式做出政策利率前，就算上漲也很難出量。

個股中，重工業族群表現相對強勁，因受日媒報導所激勵，日相岸田文雄在下個年度支出中，不會設定國防預算上限。因此，川崎重工漲4.28%，三菱重工也漲3.07%。

雖然傳出蘋果將縮減2023年招募員工計畫，日本供應商卻沒有被蘋果盤後走弱的股價給嚴重影響到。像是影像感測器的索尼漲2.72%，零組件大廠太陽誘電漲0.99%，村田製作所僅小跌0.05%。

公用設施類股獲利回吐，一度跌1.41%。其中，關西電力跌2.35%，東京電力跌1.87%。