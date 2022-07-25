在飛利浦獲利不佳，以及聯準會本周即將公布最新政策利率下，還有石油以及天然氣一度又走低1.2%，歐股25日疲弱，STOXX 600指數目前在424.87點，跌0.84或0.2%。

贊成升息的鷹派奧地利央行行長表示，在9月可能大幅升息之前，會先考慮整個歐元區的經濟態勢再來決定。至於本周計畫公布業績的公司，包括瑞銀、聯合利華、精品LV集團、瑞士信貸、德意志銀行、戴姆勒汽車、殼牌石油、巴克萊、雀巢以及雷諾汽車等。

荷蘭醫療設備大廠飛利浦，上季核心業務獲利能力明顯遜於預期，同時也大砍年度財測還有期中獲利預估後，股價25日盤中大跌超過9%。另外，因巴克萊把Verbund調高至優於大盤後，這家奧地利最大電力供應商應聲上漲3.3%。

因為能源價格大漲，以及擔憂天然氣短缺，德國出現經濟衰退聲音，7月Ifo企業信心只有88.6，創兩年多來最低水平，較預期90.2低。同時，6月的也意外下修至92.2。另外，德國企業也預估未來幾個月業績將明顯惡化，尤其是製造業的悲觀情緒，7月時降為負7.1，而6月則持平在零的位置。