上周五美股主要指數全面收黑，科技股和晶片表現尤其疲弱，那斯達克指數下跌近1.9%，費城半導體指數大跌2.55%，受此影響，由重量級科技股領跌，周一日經指數連漲7天的升勢止步，早盤收跌0.73%，報27,710.72點，失守上周五創下的6周高點。東證一部指數早盤收跌0.66%，為1943.10點。在聯準會本周召開決策會議前的觀望氣氛，亦使日股承壓。

本周聯準會的貨幣政策會議與美國第二季國內生產毛額（GDP）數據為目前市場密切關注的焦點。雖然現在市場普遍預期該美國央行將在本次會議升息75個基點，而非稍早前預期的100個基點，但美國第二季GDP很可能再次出現負成長，GDP連續兩季呈現萎縮即符合公認的「技術性衰退」定義。

Aizawa Securities基金經理人Ikuo Mitsui表示，投資人想看到美國聯邦公開市場委員會（FOMC）決議和美國GDP數據後再來評估股市走向，從上周公布的PMI數據來看，美國經濟正明顯放緩。

全球最大經濟體美國7月商業活動陷入萎縮，為近兩年來首見。歐元區7月綜合PMI亦跌破50榮枯分界線，並創下17個月新低。英國7月綜合PMI創下17個月來最疲弱的擴張。

就日股來看，矽晶圓製造大廠信越化學（Shin-Etsu Chemical晨收跌2.85%，給日經指數帶來最大的拖累，其次為機器人製造商發那科（Fanuc）跌2.13%，空調大廠大金跌1.15%%。

防禦型股票走強，東證一部指數33大類股以鐵道股和公用事業股表現最佳，均漲逾1%。