上櫃股票台康生技(6589)及合一(4743)自111年7月20日起得為融資融券交易。

櫃檯買賣中心表示，台康生技公司之上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自111年7月20日起得為融資融券交易。

台康生技目前實收資本額為30.38億元，記名股東總人數計有30486人，而持股1000股至50000股之股東人數為23693人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為30.94%。

櫃檯買賣中心表示，合一公司之上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自111年7月20日起得為融資融券交易。

合一目前實收資本額為38.84億元，記名股東總人數計有49477人，而持股1000股至50000股之股東人數為26567人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為20.49%。