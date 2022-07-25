證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，弘凱（5244）自今年1月19日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，因而自7月26日起得為融資融券交易，即正式開放信用交易。