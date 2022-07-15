上市股票瑞鼎(3592)及上櫃公司永昕(4726)自111年7月15日起得為融資融券交易。

證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票瑞鼎科技公司自111年1月7日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自111年7月15日起得為融資融券交易。

櫃檯買賣中心表示，永昕公司之上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自111年7月15日起得為融資融券交易。

永昕目前實收資本額為15.51億元，記名股東總人數計有14304人，而持股1000股至50000股之股東人數為12220人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為27.48%。