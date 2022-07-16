大陸國務委員兼外長王毅表示，美國等西方國家應該一改過去老毛病，不要動輒指手畫腳，干涉中東事務，試圖用自己的標準改造這一地區。

據大陸外交部，王毅7月15日和敘利亞外長米格達德舉行視訊會晤時，作以上表述。王毅說，這個世界應少一些霸權、多一些合作，少一些單邊行徑、多一些多邊主義，不再有戰爭、只有持久的和平。中方堅定支持中東人民獨立自主探索發展道路，支持中東國家通過團結自強解決好地區安全問題，相信中東兄弟姐妹們有能力、有智慧維護和平穩定大局，解決好歷史遺留問題。

王毅說，美西方應該改改過去的老毛病，不要動輒指手畫腳，干涉中東事務，試圖用自己的標準改造這一地區。應當真正尊重地區國家主權，真正從地區人民需要出發，做有利於地區和平發展的事。

王毅說，中方願同敘方共同落實好兩國元首重要共識，推動中敘關係持續穩定健康發展，將繼續為敘維護主權獨立、領土完整和民族尊嚴仗義執言，支持敘同鄰國改善關係，祝願敘早日恢復和平穩定，儘早重返阿盟大家庭。

他稱，敘利亞人民不畏強權，堅定捍衛國家利益，始終屹立在中東地區，展現了民族的堅韌和毅力。敘利亞問題的政治解決應遵循「敘人所有、敘人主導」原則，由敘利亞人民自主決定國家未來。國際社會應向敘提供不附加政治條件的人道援助，幫助敘恢復重建。

王毅還提到，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，不應被國際社會遺忘，更不能被邊緣化。巴勒斯坦人民的苦難境遇不應再持續下去。中方願同各方加強協調，推動巴勒斯坦問題重新納入國際議程的優先位置。