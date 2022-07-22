特斯拉最新一季財報再一次超出外界預期。

北京時間7月21日凌晨，特斯拉發佈了其2022年第二季度財報。數據顯示，特斯拉二季營收同比增長41.6%至169億美元，略低於FactSet分析師預期的171億美元；淨利潤22.59億美元，分析師預期18.8億美元；調整後度每股收益2.27美元，市場預期1.81美元。

儘管多項指標高於外界預期，但預期本身在上海新冠疫情後也有相應下調。今年二季度，特斯拉在營收、淨利潤、毛利率等多項指標上環比大幅下跌。

截至7月20日美股收盤，特斯拉收漲0.80%，報742.50美元，今年迄今股價已下跌30%，同期標普500指數跌幅約17%。

值得一提的是，隨後的財報電話會上，很多提問都指向了中國市場。

財報中，特斯拉在可能影響其年增長率的因素列表中增加了「工廠正常運作時間」。新冠疫情導致上海工廠停工是特斯拉二季度業績環比下降的主要因素，而特斯拉今年六月創紀錄的產能，以及下半年的生產前景，很大程度上也取決於上海工廠。

財報中，特斯拉表示，新車交付量年均50%增長的目標沒有改變，增速將取決於設備產能、工廠正常運行時間、運營效率以及供應鏈能力和穩定性。該公司表示，美國奧斯汀和德國柏林工廠的生產進度將受到許多新產品成功推出的影響，並預計將進一步提高上海工廠的產能。

產能以外，甚至拋售比特幣也與中國有關。「我們出售大量比特幣的原因，是我們不確定中國的新冠疫情何時會緩解，考慮到這種不確定性，最大化現金頭寸對我們來說很重要。」馬斯克表示。今年二季度，特斯拉把約75%的比特幣持倉轉換為法定貨幣。該公司稱，比特幣轉換為資產負債表增加了9.36億美元現金。

此外，特斯拉在國內市場還面臨不小的競爭壓力。據乘聯會數據，今年上半年，比亞迪新能源汽車累計銷量達64.6萬輛，同比增長162%，超越特斯拉奪得上半年銷量冠軍。

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財報電話會開始，馬斯克照例盛讚了過去一個季度裡特斯拉的表現。

馬斯克表示，儘管受到了上海工廠停工等重大影響，特斯拉在二季度依舊取得了不錯的成績。財報數據顯示，今年二季度特斯拉在多項業績指標上超出了外界預期。

北京時間7月21日凌晨財報發佈前，馬斯克還連發兩條微博，祝賀特斯拉弗里蒙特工廠和內華達工廠達到了生產200萬台車的里程碑，喜悅之情難以言表。

此外，特斯拉在財報中稱，奧斯汀和柏林工廠產能在二季度繼續爬坡，其中柏林工廠當季首次單周產量突破1000輛，且實現了毛利為正；奧斯汀工廠的特斯拉首批搭載4680電池汽車下線，已交付美國客戶。

但這些好消息只能算是錦上添花，真正撐起二季度超預期業績的還是上海工廠。

據乘聯會數據，即使受到疫情影響一度全面停工，數次部分停工，特斯拉上海工廠在今年二季度依舊交付了超12萬輛汽車，仍舊佔據特斯拉二季度25萬交付量的一半左右。

財報中特斯拉稱：「我們現在把重點放在下半年產量創紀錄上。」馬斯克也在電話會議上表示，今年下半年，特斯拉的汽車產量有望打破公司歷史紀錄。

特斯拉上海工廠在近期進行了產能升級，年產能超過了75萬輛，是特斯拉目前產能最高的超級工廠。特斯拉想要產能破紀錄，很大程度上仍要指望上海工廠的表現。

本季度特斯拉財務報表的另一項變化也與中國有關。

特斯拉在財報中透露，公司已出售其持有的75%比特幣資產，這使得其資產負債表增加了9.36億美元現金。目前其剩餘的「數字資產」價值為2.18億美元，在此前幾個季度中這一數字約為12億美元。

2021年，特斯拉投資15億美元買入比特幣。今年3月，馬斯克在推特上表示自己「仍然擁有且不會出售比特幣、以太坊或狗狗幣」。

財報電話會議上，馬斯克談到對比特幣的拋售，稱其「不應該被視為對比特幣的某種判斷」。相反，他表示，特斯拉出售比特幣是考慮到中國工廠的停工，進而擔心公司整體上的流動性問題，特斯拉需要現金。此外，馬斯克表示特斯拉沒有賣掉任何狗狗幣。受此消息影響，比特幣在過去一天裡由漲轉跌。

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除去早就公佈的交付量和4680電池等技術問題，以及加密貨幣以外，財報電話會議上，投資者和分析師的許多問題都指向了宏觀經濟方向。

近年來，汽車行業成為了宏觀經濟的一張「晴雨表」；而作為行業內執牛耳者，特斯拉的境況最能反映宏觀經濟的狀況。在疫情等不確定性因素疊加的背景下，投資者和普通民眾也更希望從馬斯克的態度中得到指引。

投資者最關心的問題是通膨。今年6月，美國CPI同比上漲9.1％，高於預期的8.8%，和前值8.6%。能源、食品、住宅價格都大幅上漲。

馬斯克則在今年六月初向特斯拉全員發出「我對經濟有一種超級糟糕的感覺」的警示，並為特斯拉全球招聘按下暫停鍵，特斯拉從瘋狂擴張轉向裁員。

財報電話會中，馬斯克透露了他對於宏觀經濟走勢的一些看法。「通膨可能會在今年年底前下降。」馬斯克表示。但他同時警告，由於各種不確定性仍然存在，他對自己的預測持保留態度。

投資者的問題還涉及原材料價格和需求問題，馬斯克在回應中對這兩方面問題都表達了樂觀的預期。

會上馬斯克和其他特斯拉高管表示，一些大宗商品價格目前呈下降趨勢，比如鋁和碳鋼，但鋰的價格依舊很高。馬斯克再次敦促企業家進入鋰精煉行業。「挖礦相對容易，精煉要困難得多。」馬斯克說。

有分析師擔憂電動車需求的萎縮對特斯拉的影響，馬斯克則對此不以為然。「現在我們的問題是大量的生產，」馬斯克說，「需求疲軟顯然不是問題。」

馬斯克不在乎需求問題的背景是，過去幾個月裡特斯拉數次提價，但依舊供不應求。據伯恩斯坦研究公司數據，六月下旬在美國訂購某版本Model Y預計需要68000美元，比一年前價格高出約14000美元，且車主依舊要等待數月時間才能提車。目前特斯拉已經掌握了定價權，可以將原材料、運輸等成本在不影響利潤率的前提下傳導給消費者。

但價格不可能無限上漲，通膨飆升加上疫情影響，本季度特斯拉毛利率大幅下滑。今年二季度，特斯拉汽車業務毛利率下降至27.9%，明顯低於一季度的32.9%，與去年同期相比也有所下滑。本月早些時候，馬斯克表示，如果通膨平穩下來，特斯拉將降低汽車售價。

「你不能僅僅將價格提高到任意高水平，因為你超過了負擔能力的界限，然後需求就會從懸崖上掉下來。」馬斯克說。

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在超預期的業績和馬斯克的樂觀發言背後，行業龍頭特斯拉也有自己的煩惱。

財報電話會上，馬斯克和其他管理層發言十分簡短。在概括並稱讚了二季度特斯拉業績後，將更多時間留給了投資者和分析師提問。

投資者第一個問題就指向了來自中國電動汽車製造商的市場競爭。馬斯克對此表示，自己非常尊重中國電動汽車製造商。「他們聰明、勤奮，任何沒有類似這種競爭力的企業都會衰落，」馬斯克說，「但目前中國最好的電動汽車製造商實際上是特斯拉中國。」

過去，國產廠商與特斯拉之間存在著不小的差距，特斯拉一直穩坐國內新能源車銷量冠軍寶座。但在今年上半年，受到疫情影響，特斯拉銷量放緩，國產廠商開始拉近和特斯拉的距離。

乘聯會數據顯示，今年上半年，比亞迪新能源汽車累計銷量達64.6萬輛，同比增長162%，超越了特斯拉。

此外，經歷了「U型」走勢後，國內汽車產銷在6月恢復增長。今年6月，國內純電動汽車產銷分別完成46.6萬輛和47.6萬輛，同比均增長1.2倍。

產銷大幅增長，新造車頭部品牌銷量過萬成為常態。今年上半年，小鵬以68983輛的銷量位列新造車企業頭名，哪吒、理想緊隨其後。

下半年，新冠疫情影響有望消除，供應鏈問題也有望得到緩解，行業對下半年需求較為樂觀，比亞迪、蔚來等車企下半年都有新產品發佈，預計將有更多車企加入月銷萬台俱樂部。

目前但從出貨量方面來看，比亞迪是特斯拉在中國的主要競爭對手。比亞迪計劃在8月份實現每月30萬輛的產量目標。

儘管比亞迪在品牌形象和全球市場表現上與特斯拉還有不小差距，但毫無疑問，中國市場的競爭正迅速升溫。特斯拉在中國市場面臨的機遇和挑戰一樣大。

（本文來源：「字母榜」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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