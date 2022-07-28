蘋果iPhone 14進入發表倒數，零組件再傳良率問題，知名蘋果供應鏈分析師郭明錤最新提出，玉晶光（3406）生產的iPhone 14主鏡頭似乎正遭遇膜裂問題，導致蘋果已將1,000萬組鏡頭訂單由玉晶光轉移到大立光（3008），以防止iPhone 14新機出貨受影響。

儘管供應鏈出現訂單轉移，郭明錤認為，因大立光可以完全填補供應缺口，此次狀況幾乎不會對iPhone 14出貨造成影響。依過往經驗判斷，膜裂的良率問題研判可於一至二個月內解決，但要是玉晶光無法順利克服，大立光將持續奪得更多訂單。

事實上，郭明錤不是首度提出iPhone 14零組件良率問題需要注意，他日前曾點出iPhone 14系列的面板、記憶體等零組件出現供應問題，不過，隨其他供應商補足供應缺口，均不會對iPhone 14量產帶來衝擊。

在光學鏡頭族群出現二哥玉晶光遭遇良率問題、股王大立光喜迎轉單的消息之前，已經可以發現外資券商對大立光看好程度逐漸恢復，法說會後大和資本、里昂證券升評翻多，與瑞信、花旗環球、摩根士丹利、巴黎證券等相唱和，大摩最近甫將對大立光股價預期升至2,400元，逼近巴黎的2,600元。