如興(4414)召開臨時董事會，宣布合法董事翁紹華擔任董事長及總經理，由自111年7月15日起生效。
如興表示，翁紹華曾任健信(4502)獨立董事及薪酬委員會主任委員，產學經驗豐富，未來將整合集團各子公司經營績效，強化公司治理，堅強全球市場的競爭力、環保永續、技術創新，為股東權益創造更大的價值，再創營運高峰。
如興去年11月時才宣布，為強化公司治理，改派法人董事代表，董事長陳仕修解任，由張水江出任新董座。而不到1年時間，如興在上周五的臨時董事會，又改選由董事翁紹華擔任董事長及總經理。
如興今年上半年營收為85.7億元，年增13%。如興在6月底補選獨董一名，由周忠賢擔任審計委員會成員，周忠賢原任利展豐國際投資股份有限公司董事長。
如興在7月初遭調查局搜索部分員工辦公處所，主要針對部分員工個人在107年間股票交易行為，無涉公司財務。
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