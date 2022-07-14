證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，瑞鼎（3592）自111年1月7日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，公告自7月15日起得為融資融券交易。

永昕股票7/15得為融資券交易
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