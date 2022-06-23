2022年適逢縣市調整房屋稅基年度，彰化縣已經有38年未調房屋標準價，今年稅基一舉調漲到60％，漲幅可以算是全國最高，消息一出引發民眾反彈，但縣府強調，過去彰化稅基為0％，調整到60％後仍是全國最低。

縣府地方稅務局指出，彰化調漲稅基後仍是全國最低，鄰近幾個縣市像是南投、雲林等負擔都比彰化高，而新制標準單價將從今年７月開始適用，但僅有新增建房屋適用，舊屋則不會受到影響，強調彰化長期未調漲，財政部主動關心，在各方壓力下才不得不調整。

縣府表示，房屋稅標準單價每3年檢討一次，彰化已經有13次沒有調整，這次調幅算是全國最高，主因是各縣市早已分年調整，縣府將近40年沒有調整，房屋標準單價一直是全國最低，但建造成本已經不同，房價也是逐年翻倍，因此新舊屋繳一樣的稅本就不合理，因此調漲。

縣府說，今年不動產評價委員會考量總體經濟情況，也參考鄰近縣市的單價來進行調整，最後決議調整60％，讓有能力購買高房價的屋主負擔較多房屋稅，不過稅基仍是最低，新制稅基僅適用於今年7月起新、增、改建完成支房屋，並在明年5月起開徵，既有房屋均不受影響。