香港天王劉德華出道逾40年，累積無數代表作，近期疫情趨緩，他開始拍攝導演關智耀執導的電影《潛行》，被網友捕捉到在路邊演戲的模樣，60歲的狀態保持得超好。

根據港媒報導，劉德華現在正在拍攝主演的電影《潛行》，與演員彭于晏、任達華、林家棟、鄭則仕、朱鑑然等人一起飆戲，陣容相當豪華。最近《潛行》來到路旁取景，有網友目擊劉德華身穿黑色高領搭配深色西裝，配戴黑框眼鏡，相當投入在表演；值得一提的是，拍攝當天氣溫炎熱，劉德華穿著冬天的戲服也面不改色，休息時間還能跟幕後人員開心地聊天，態度超敬業。

由於這場戶外戲在香港街頭取景，吸引不少路人圍觀，個性親民的劉德華向民眾打招呼：「大家好」，再度圈粉無數。

此外，今年9月將邁入61歲的劉德華，就算被別人隨手拍下側拍照，臉蛋和身材都沒有走鐘，各方面都維持在絕佳的狀態，絲毫看不出真實的年齡；事實上，劉德華曾透露長達30年不喝冷飲，餐餐都有大量的蔬菜，白飯加入糙米，且只吃七分飽，超自律的菜單讓人秒懂為何他能保養得宜。