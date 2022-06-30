馮啟彥主任表示，郭先生膽結石數量驚人，應是他目前治療過的病人中最多的一位。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗60歲郭姓男子因突然上腹痛到急診就醫，由於他臉色明顯變黃，醫師懷疑郭男有黃疸問題，結果抽血檢查指數果然超過6(正常值為1)，隨即進一步檢查，發現膽囊塞滿結石而引發急性膽囊炎，還有膽結石掉進總膽管，造成黃疸併發膽管炎及肝炎，在經過兩階段手術治療後，醫師從其膽囊裡取出近2000顆的膽結石，也讓郭男驚訝地說不出話。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥說，由於郭先生的膽結石同時在膽囊及膽總管，因此必須進行兩階段治療。首先，需做胃鏡取出掉進總膽管的結石，待黃疸及總膽管炎消退後，再施行腹腔鏡微創手術切除膽囊，術後赫然發現在郭先生的膽囊裡竟有將近2000顆的膽結石，馮啟彥主任表示行醫20多年，施行過約1萬例的膽囊結石手術，郭先生應是目前治療過的病人中數量最多的一位。

馮醫師表示，由於現在飲食油膩的影響，平均每10位民眾就有1位有膽結石，症狀多為上腹悶痛，因此常被誤認為是胃痛，自行吃胃藥處理，導致許多病人都是引發急性膽囊炎、或結石掉進總膽管造成黃疸及胰臟炎，到醫院就醫才發現自己有膽結石。

馮啟彥提醒，吃飽飯後若常有不明原因的上腹痛，務必到醫院接受腹部超音波檢查，如有膽結石的問題，應配合醫師治療，才不致釀成疼痛問題而痛苦不堪。