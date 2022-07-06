目前26歲的高雄榮總醫師施昱任，俊帥外表下，還藏著六塊肌，因從小食量超大，一餐要吃4個便當、曾胖到110公斤，有感於健康重要性及從醫需要好體力，近幾年來，除了打籃球，也勤跑健身房，如今練成六塊肌的帥醫，身高達187公分的堪稱醫界歐巴。

施昱任從小食量超大，一餐要吃4個便當、曾胖到110公斤。圖／施昱任提供

由於資質佳又以從醫為人生志願，施昱任從小積極學習，但食量超大，曾贏過多次大胃王競賽，例如就讀中山醫學大學時，曾是首屆校內大胃王賽的亞軍，7分鐘內狂吞55顆水餃，次年吃西瓜大賽則奪冠，第三年團體賽也是冠軍。「我天生對食物有熱情，學生時期最愛到學校附近自助餐、火鍋店報到，因為加飯免費，讓我不斷砥礪自己要吃到10碗飯。」

施昱任（左二）曾擔任中山醫學大學的瑰麗親善大使及副團長。圖／施昱任提供

他受訪時笑說，「我要感謝我爸媽，國三衝刺會考時，讓我假日中午都可以吃3個便當。」施昱任的父親則苦笑說，他食量太大，還好不選貴的吃，「不然要被他吃垮了。」

大食量下，他的體重曾達110公斤，當時胖到雙下巴、大肚腩，讓他自覺不健康，因此開始打籃球、養成運動習慣後，再到健身房積極健身，才有了如今健碩的六塊肌。他笑說，狂健身才能狂吃。

施昱任說，健身讓他有好體力，擁有良好的體態更能適應高強度的醫師工作。（圖／施昱任提供）

狂健身其實有個利他目標。他說，「我未來志願為骨科醫師，擁有良好的體態更能夠適應高強度的開刀房生活，適當的肌肉量有利在開刀房固定病人的身體，且維持特定開刀姿勢，讓病人能得到良好的醫療品質。」

除了好身材，他在醫學系期間，也曾擔任中山醫瑰麗親善大使及副團長，此親善大使透過接待禮儀、外語等課程，代表校學校參與外賓接待、慶典活動服務、外賓接待等活動。

施昱任熱愛文學，是多項文學獎的常勝軍。圖／施昱任提供

此外，允文允武的施昱任熱愛文學，曾在大學獲得首屆迴旋梯文學獎第3名、第3屆的冠軍，更是多項項文學獎的常勝軍，「文學寫作讓我發抒生活感受，且更敏銳細膩地感受外界。」他說道。