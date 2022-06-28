乳癌連續17年佔據癌症發生率之冠，每年新發個案數逾萬人，可說是台灣女性頭號健康殺手。醫師指出，早期乳癌存活率高，然而一旦復發，等於一切從頭開始，因此不可輕忽復發風險，尤其「淋巴結陽性」患者更應該積極與醫師討論治療方式，把握時間達到治癒目標。

今年33歲的陳小姐，7年前確診為荷爾蒙陽性型乳癌，一開始是哺乳時發現胸部有硬塊，當時就醫診斷為乳腺阻塞，隔年她又發現腋下腫塊，再度就醫竟確診為乳癌，她形容自己當下整個人都愣住了，出了診間之後才忍不住掉淚。當時她才26歲，3名子女還小，讓她不禁擔心，萬一未來無法陪伴孩子成長怎麼辦？

收治陳小姐的林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶回想，某次化療後腫瘤成功縮小，陳小姐竟萌生「少挨一刀」的念頭，打電話來取消手術，讓她趕緊號召助理和病友勸說，終於讓她決心重新面對治療。

郭玟伶指出，很多病人感到不解「為什麼要做這麼多治療？」因為乳癌治療項目很多，互相加乘才能提供最好的效果；每當遇到年輕型乳癌患者，她總是自覺責任重大，因為這群女性總是將自己的需求放在家人之後，但反過來說，如果沒把自己顧好，就無法照顧家人，這也讓她不斷思考，如何讓病人獲得最適合的治療。

根據108年台灣癌症登記報告，每10萬人中就有88.9人罹患乳癌，占癌症發生率第一位。台北榮民總醫院外科部主任曾令民表示，乳癌分類複雜，醫師會根據亞型、分期條件進行治療決策，其中近7成都是荷爾蒙陽性型，雖然預後佳，但仍有不少人面臨復發；根據本土研究，復發患者中約8成發生在術後5年內。

早期乳癌治療包括術前輔助性治療、標準局部性治療、術後輔助性治療3階段。郭玟伶說明，其中術後輔助性治療項目如化學治療、荷爾蒙治療，有助於降低復發可能性。

根據2022年美國國家癌症資訊網公布之指引、美國臨床腫瘤醫學會（ASCO），針對荷爾蒙陽性且高復發風險患者，前兩年的術後輔助性治療可選擇荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑。

復發問題是早期乳癌患者最大隱憂。郭玟伶叮嚀，早期乳癌患者應自我覺察復發風險，只要有「淋巴結楊性」就要提高警覺，切勿耽誤治療。