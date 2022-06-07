楊姓男子（右）被詐騙集團利誘上當，他察覺上當後趕緊報案。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

近來許多民眾都會接到投資老師的訊息，聲稱可以帶領民眾賺大錢。在高雄市湖內區就有一名41歲楊姓男子，他在今年5月誤信通訊軟體Line上的美女「Sunnie」與投資老師，陸續投入新台幣40萬元，之後察覺不對勁才報警。

湖內警方7日表示，湖內派出所警員曾榆庭於今年5月底受理民眾報案，稱疑似遭詐騙。原來，楊姓男子透過Line認識了一名相片看似美貌的女網友「Sunnie」，兩人互加好友後，彼此間訊息往來頻繁，女網友這時釋出可以帶領楊男賺大錢的消息。

楊男上當，按照Sunnie介紹的投資老師，帶領他操作投資。剛開始時，確實有高報酬的獲利，導致楊男放下戒心，但後來2個月時間內，他陸續匯了約40萬元進投資老師所提供的帳戶，但這投資平台後來就關閉了，也不知道金錢流向何處，楊男驚覺上當，趕緊報案。

警方告訴楊男，這是典型的詐騙集團手法，一步步誘騙民眾投資匯款，聲稱有熟人可帶領操作，能讓參與投資者賺進大把現金，如不懸崖勒馬，恐會愈陷愈深。楊男聽完員警的勸說後，才明白原來自己參加的不過是場買空賣空的遊戲，投資平台帳面數字皆是一場空。