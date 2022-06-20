身兼壽山巖觀音寺董事長的市議員林正峰，拖著病體堅持親自陪同，以行動表達支持。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政20日到龜山區市議員林正峰服務處和基層座談，之後轉往三級古蹟、壽山巖觀音寺參拜，身兼壽山巖觀音寺董事長的林正峰，因患病已無法言語，仍堅持親自會面，並用手寫「祝張市長高票當選」給張祝福，張直呼：「揪甘心」定不會辜負林的心意和期待。

張善政20日走訪龜山拜會，他到龜山區市議員林正峰服務處座談，聽取基層民眾心聲，鄉親你一言我一句提到捷運棕線一拖再拖、大棟山開發停滯等問題，希望張上任後能幫龜山解決問題，張數度重申執政不分藍綠，好的政策會延續甚至加碼、不足的部分會努力補強，全力投入、努力實踐，現場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。

張善政前往壽山巖觀音寺參拜。(蔡依珍攝)

張善政前往壽山巖觀音寺參拜。(蔡依珍攝)

張善政前往壽山巖觀音寺參拜。(蔡依珍攝)

張善政也前往壽山巖觀音寺參拜，其中身兼壽山巖觀音寺董事長的市議員林正峰，拖著病體堅持親自陪同，以行動表達支持，他親自遞上手寫字條，「祝張市長高票當選」，讓張感動不已。

「揪甘心！」張善政說，雖然只是薄薄的一張紙，卻代表滿滿的心意和期待，他非常感謝林在身體不適情況下，還花這麼大力氣寫紙條送他，允諾絕對不會辜負林，他也提到每每參拜時都會想到「人在做、天在看」，若有機會選上，一定會好好做，不然對不起上天的保佑及民眾的期待。