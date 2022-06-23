台中市宣布啟動第5波快篩試劑自20日開始發放，民進黨市議員何敏誠接到許多里鄰長向他抱怨，市府不但配套工作沒做好，臨時要求里鄰長放下手邊里內工作，挨家挨戶發快篩試劑，因試劑問題而又要回收，甚至也有鄰長因此染疫，市議員何敏誠批評，沒事前完善規劃，讓基層疲於奔命。

民進黨市議員何敏誠說，目前不論發放關懷包、快篩試劑或是疫苗施打通知單的工作，大多由里、鄰長完成。但何敏誠卻接獲許多里、鄰長向他抱怨，先前疫情最高峰時，曾經單日需要配送將近80份關懷包，現在又要求里鄰長挨家挨戶發快篩試劑，

何敏誠說，有的鄰長轄下有7、80位民眾，要在2天內送完，但有些鄰長有別的正職工作，這對他們來說是很大的負擔，甚至5月底市府發放的2~12歲兒童快篩試劑出問題，因此還要重新補發，實在是忙不過來。

服務處執行長同時也是市議員參選人何昆霖表示，里長也反映目前市府發放的第四劑疫苗施打通知單上資料有許多錯誤，更有許多里內長輩符合施打條件卻沒收到通知單，更嚴重的是，有部分鄰長還因執行配送工作而染疫，這都加重了各基層里、鄰長的工作負擔，讓他們苦不堪言。

何昆霖說，市府發放快篩試劑與各項防疫物資源雖然是一項美意，但若因趕鴨子上架，導致物資準備不及、行政疏失或人力不足，反而會讓基層怨聲載道、得不償失。何昆霖建議，市府可以將部分快篩試劑發放的作業交由藥局來處理，由民眾自行或代替家中長輩領取，盡量降低里鄰長的工作負擔，應將民政系統用在關鍵處，才能將這項政策的效益最大化。