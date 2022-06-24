台北市議員再傳1人確診，苗博雅稍早在臉書透露，今日下午她因為工作需要做了快篩，意外發現顯示為陽性，後來依照政府指引經醫師診斷後，判定確診，目前身體狀況一切正常，僅有輕微流鼻水與喉嚨乾澀，之後將進行居家照護，期間將透過電話、線上方式維持陳情服務運作，7月2日即可回到工作崗位。

苗博雅說，由於工作需要，她在6月21日、星期二下午也曾快篩，結果為陰性。因此她已通知星期三至今天，曾脫下口罩共同用餐或長時間見面開會的朋友，請大家進行自我健康監測，注意身體狀況。即日起至7月1日的工作或活動均無法親自出席。

苗博雅表示，自己已交代服務團隊，依規定做自我健康監測。在這段時間，會增加使用電話、線上的方式，盡力維持陳情服務正常運作。因確診造成親友、團隊夥伴、合作夥伴不便，深感抱歉。

她也向大家報平安，表示自己身體狀況正常，僅有輕微流鼻水與喉嚨乾澀，會依照政府指引，進行居家照護。請大家不必擔心。「7月2日起，我就可以回到工作崗位，繼續為臺北、為臺灣爭取更好的每一天。」

目前台北市議員已累積14人確診，除了苗博雅之外，還有無黨籍黃郁芬、陳建銘，新黨侯漢廷，國民黨戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖、徐弘庭，民進黨王閔生、林世宗、鍾佩玲、梁文傑。