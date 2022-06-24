國民黨桃園市長參選人張善政今赴楊梅與平鎮區拜會地方人士，今天也是張善政68歲生日，桃園鄉親也準備蛋糕替他慶生，雖有人建議生日要低調以免被做文章，但他認為年齡是智慧和經歷的象徵，期許自己未來進入市府能帶給大家不一樣的桃園。另對於國民黨指控桃市府拒借巨蛋，張則說，希望背後沒有政治打壓目的。

今天生日的張善政一早前往楊梅和平鎮與地方仕紳交流，他表示，許多人建議他要低調，避免被人做文章，但經思考後，認為年齡是智慧和經歷的象徵，自己沒有浪費人生每一秒，期許未來能為桃園做更多事，從桃園開始回報養育他的這塊土地，盼未來進入市府，帶給鄉親不一樣的桃園。

針對國民黨原訂8月在桃園巨蛋舉辦全代會，卻傳出場地被「突襲式」拒借，引起國民黨反彈。張善政對此回應，希望場地是真的被借走，而不是背後有政治打壓目的，若真借不到，相信國民黨仍有辦法借到其他適合場地。一旁前立委廖正井則直言，此事須調查，到底是國民黨公文還是桃市府人事室公文先到，其中有無人為操作須查清楚。

另對於新竹市長林智堅將出關，可能將展開拜會行程，張善政表示，近日和民眾接觸回饋良好，有自己的步調，一點都不擔心，也不會去批評林，只要他能對選民有所交代，誰來都好；近期選情母雞帶小雞效應如何？張善政說，母雞和小雞應要互相幫忙，對規畫政見和地方均有助益。