民進黨籍新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，對決國民黨徵召的前行政院長張善政、及民眾黨立委賴香伶；林智堅表示，將提出辭呈，戶籍會遷往桃園市。國民黨台北市議員徐巧芯認為，林智堅就是在搞「政治劈腿」，左腳踏在新竹、右腳踏在桃園，這對民進黨在桃園的選情是很不利的。

徐巧芯今(21日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，林智堅跑到桃園市參選市長，屬於地方縣市的競爭關係，史無前例。徐巧芯反問林智堅，如果這4個月期間，新竹的利益跟桃園利益有衝突時，請問林智堅要挺哪一邊？

徐巧芯甚至質疑，林智堅推大新竹合併，因為他可以留下來再選一次大新竹市長，當時他還否認要去參選桃園市長，稱要留在新竹把市長任期好好做完，結果泡沫一場。如果他很在乎這個議題，應該去選立委，在立法院推大新竹合併。

徐巧芯認為，如今林智堅要選桃園市長，他難道要桃竹合併了嗎？變成一個超大縣市。林智堅就是在搞政治劈腿，左腳踏在新竹、右腳踏在桃園，這種情況對民進黨在桃園的選情是很不利的。

她不禁說，桃園是沒人才了嗎？空降也不是不行，空降若是很好的人才，民眾也會接受，但林智堅給人的感覺卻是，左腳還踩在新竹，右腳卻一直要跨到桃園來。