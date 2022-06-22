大陸檢出台灣石斑魚含禁藥禁止輸入，總統蔡英文臉書喊話「吃石斑，挺台灣」，行政院長蘇貞昌也到產地力挺漁民。台灣民意基金會21日公布最新民調顯示，47.3%民眾贊同蔡英文處理國家大事的方式、41.9%不贊同；對於蘇貞昌內閣的施政滿意度，有46.4%滿意、45.7%不滿意。有網友直言，「不敢檢討自己用藥問題，全甩鍋給對岸，只會自嗨，遲早還會再有類似案件出現」。

台灣民意基金會也公布衛福部長陳時中的最新民調，有5成2欣賞，3成4不欣賞。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與去年8月相比，陳時中的人氣出現大幅下滑的現象，時隔10個月，欣賞陳的人減少6.7個百分點，不欣賞的增加11.6個百分點。有網友認為，「疫情的影響開始下降了」、「結果陳時中滿意度又爬起來了」。

針對蔡英文喊話「吃石斑，挺台灣」，有網友批評：「找了一堆治國無能、只吸民眾血、遇事就卸責、與現實脫節、冷氣房執政的，不是說要擴展市場嗎？遇到問題，就罵中共，賣不出去，就要台灣人自己吃完，不然看哪個民進黨候選人，會將台灣人自己吃完石斑魚當選舉政見好了。」

也有網友直言，「不敢檢討自己用藥問題，全甩鍋給對岸，只會自嗨，遲早還會再有類似案件出現，再繼續支持塔綠班吧，被社會淘汰是早晚的事，不需要用悲情來道德綁架全台灣人」。