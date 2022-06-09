台北市中山區某酒店外清晨外發生當街圍殺事件。一名20多歲男子清晨6時許，從長春路、林森北路口某酒店離開時，在店外遭到遭到多名男子持刀當街砍殺後身中多刀，其中一到刺入左胸，當場大量失血失去生命跡象，警消獲報後趕往現場將傷者送醫，中山分局目前已鎖定多名對象全力緝兇。

警方調查，被害男子凌晨6時許從酒店喝完酒，搭電梯下樓時，與電梯內3名一起離開的酒客發生爭吵，電梯門一開隨後遭到對方追砍，3名男子行兇後立刻離開現場，目前警方已調閱監視影像，並掌握嫌犯身分積極緝凶。