台北市中山區某酒店外清晨外發生當街圍殺事件。一名20多歲男子清晨6時許，從長春路、林森北路口某酒店離開時，在店外遭到遭到多名男子持刀當街砍殺後身中多刀，其中一到刺入左胸，當場大量失血失去生命跡象，警消獲報後趕往現場將傷者送醫，中山分局目前已鎖定多名對象全力緝兇。

警方調查，被害男子凌晨6時許從酒店喝完酒，搭電梯下樓時，與電梯內3名一起離開的酒客發生爭吵，電梯門一開隨後遭到對方追砍，3名男子行兇後立刻離開現場，目前警方已調閱監視影像，並掌握嫌犯身分積極緝凶。

北市長春路及林森北路口一家酒店應晨發生鬥毆，1名男子遭3人圍毆狂砍，左胸中刀倒血泊無生命跡象，警方圍起封鎖線進行鑑識。(戴志揚翻攝)
北市長春路及林森北路口一家酒店應晨發生鬥毆，1名男子遭3人圍毆狂砍，左胸中刀倒血泊無生命跡象，警方圍起封鎖線進行鑑識。(戴志揚翻攝)

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