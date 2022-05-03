台北市長柯文哲選前高喊搶救內湖交通，上任7年半卻依舊無解，整體道路壅塞度程度更是越發嚴重，2016年至2021年間，北市34條主要幹道的壅塞指數成長1.1倍，議員抨擊市府過度消極，拿不出改善方案。對此，北市交通局坦言，北市車流量逐年提升，道路面積卻成長，才是造成塞車主因。

王浩指出，據交通局調查數據顯示，2016年北市34條主要幹道尖峰時段的整體壅塞度約0.46，2021年數據上升至0.54，較6年前增長1.1倍，若以路段細分更為明顯，其中新生高架橋北向壅塞度直線成長2.6倍居冠，新生高架橋南向以2.4倍位居第二，洲美快速道路南向則已成長2.14倍排行第三。

交通局每年也針對34條主要幹道進行道路服務水準評比，並依「平均旅行速率」分為A到F等級，其中A是最佳服務水準、F則是最差，王浩指出，2015年春季，北市僅有洲美快速道路北向上午尖峰、水源快速道路北向的下午尖峰被評為最差，成績尚可接受。

王浩批評，豈料到了2021年，落入F級的路段已增加至7條，其中惡化最嚴重的為洲美快速道路與環東堤頂大道，不分南北向或上下午尖峰時段皆為F級。若以道路速限70公里的快速道路來看，F級意味著行駛於該路段的車輛平均時速低於25公里，幾乎動彈不得。

對此，交通局坦言，近年來北市流動人口多，在道路面積未增加，車流卻直線上升的情況下，需求大於供給，自然會出現塞車的情況。市府已成立「交通瓶頸改善專案小組」，蒐集民眾和警方的建議納入未來改善方向，期能跳脫公部門盲點。

交工處規畫科長謝霖霆指出，目前主要透過時段禁停或號誌秒數調整，改善瓶頸道路通行品質，但在車流量未減少、道路容量未提高的前提下，這種改善只是微調，若市民能多搭大眾運輸，降低私人運具使用，才有機會減低道路車流量，做根本改善。