台中市驚傳聚眾鬥毆事件，家住大里區的游姓男子，疑因與謝姓友人有金錢借貸，雙方今天凌晨3點多相約談判卻喬不攏，未料，謝男竟撂了另4名友人一起群毆游男，警方獲報趕到現場，但謝男等人已四散，經將游男送醫後，5小時內迅速逮獲3名犯嫌。

警方指出，今天凌晨3點多接獲報案，指稱大里區有民眾鬥毆，立即派員趕到現場，但員警抵達時只見報案的游姓男子在場，他供稱，是因為與謝姓友人有借貸糾紛，兩人相約討論借貸事項，期間一言不合，謝男即撂來令4名同夥毆打他。

因游男頭部、手及腳都有多處挫傷，警方將他送醫治療後，立即著手偵辦並調閱路口監視錄影畫面，今天上午9點多在大里區一家汽車旅館查獲謝男在內的3名涉案者，並起出瓦斯槍、毒品殘渣袋及用過的針頭等贓證物。

謝男向警方供稱，是因為游姓男子向他借貸2萬元，才找來另4人一起上門討債，雙方談不攏才出手。警方指出，因謝、游兩人對債務問題的說法不一致，目前正釐清中，也將持續追緝另2名涉案者，同時依傷害、妨害秩序罪及毒品危害防制條例法辦。