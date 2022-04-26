林口警分局林口所員警清晨4時巡邏期時，發現一名男子騎無牌車輛亂竄，正上前盤查時，男子卻加速逃逸，員警追逐逃3公里後才將他攔下，但男子謊稱他酒駕心虛，不過員警卻聞不出酒味，這時突然眼尖看到後輪下方有兩小包白粉，男子才坦承是海洛因，訊後依竊盜及毒品罪移送新北地檢署偵辦。

他騎無牌贓車逃3公里辯酒駕，警眼尖見車下「兩包白粉」真相大白。(蘇育宣翻攝)

昨（25）日凌晨4時許林口區湖北里寧靜的住宅區內卻閃爍著警方巡邏車的警示燈與吵雜聲響，住戶們也紛紛探頭關切，後來經了解，原來是警方在圍捕毒犯，也讓居民們貼上臉書社團大讚「警察辛苦了」。

林口警分局林口所員警清晨4時巡邏期間在轄區中正路發現1名董姓男子騎乘無牌車輛，形跡鬼祟，正打算上前盤查時，男子卻加速逃逸，逃竄近10分鐘達3公里後，在湖子地區附近遭員警攔下，男子遭攔下後還謊稱酒駕，但員警看男子神色有異，且身上完全沒有酒味，似乎在隱瞞什麼，仔細查看四周後發現機車旁有兩包粉末，男子這才坦承粉末是海洛因毒品，且所騎乘的無牌車輛也是從路邊竊取使用，警方訊後依竊盜及毒品罪移送新北地檢署偵辦。

林口警分局表示，值此疫情嚴峻期間，雖然要協助各項防疫工作，然治安本業絕不停歇，員警們仍然繼續戍守街頭，堅定捍衛民眾生命財產安全的決心。

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