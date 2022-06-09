前民進黨立委沈富雄日前赴美國與兒女相聚，近期返抵台灣，正進行7天居家檢疫。他昨日（8）談到年底台北市長選舉，直言不關心衛福部部長陳時中是否參選台北市長，因為陳很平庸不屑一談，更批「講他平庸都已經高抬了」。此說法引熱議，網友驚呼沈的感言，並紛紛痛批陳時中防疫失當、沒資格想選舉。

沈富雄昨日接受媒體人黃暐瀚節目《POP撞新聞》專訪，談及台北市長選舉，沈表示，疫情總有一天會過去，他不關心陳時中是否選台北市長，因為台北市過去3任市長馬英九、郝龍斌、柯文哲，「沒有一個精明的，都很平庸」，所以他不在乎再加第4個。

不僅如此，沈富雄更加碼狠酸，歷任台北市長各有所短也各有所長，但長不如短，更批陳時中「憑良心講，講他（陳時中）平庸都已經高抬了。」

沈富雄的說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「沈大老說得真好！」「真的只有待過民進黨的沈大老，看得最透徹、講得最真切」、「雖然很平庸，但很會講X話、耍嘴皮子，臉皮也很厚，機組人員破口時說要負責，到現在還賴在那」、「連防疫都失格，到底憑什麼想選舉啊？」、「這種人當台北市長，我想著想著都哭了」。