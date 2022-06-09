年底選舉國民黨高雄市長將派誰出征，引發政壇關注。國民黨高雄市議員邱于軒表示，她傾向推出在地選將參戰，不過若要空降，她認為國民黨黨主席朱立倫是最好的人選，哪怕選輸也要帶大家往前衝。此說法引熱議，大批網友表示驚訝，更有人直呼「我的天！」認為朱出馬絕不可能收復高雄失土，不如多花時間打動高雄市前副市長李四川、葉匡時等首選。

國民黨高雄市黨部已提交市長人選名單，彙整給國民黨中央參考，包括孫文學校總校長張亞中、高雄市前副市長李四川、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮、高雄市議員黃柏霖、高雄市議員陳麗娜等人。但外界仍聚焦李四川動向，認為他是國民黨高雄市長候選人的不二人選。

邱于軒7日接受香港媒體《中評社》訪問表示，針對高雄市長人選，她認為現在已經6月，年底選舉很快就到了，整合時間將有限，故她傾向推在地的人參選，畢竟國民黨在高雄一直沒有培養出人才。至於「重量級人選空降」，她認為就該讓朱立倫親征高雄，哪怕就算選輸了，也能看到黨主席帶著大家向前衝，這種團隊感是國民黨所需要的。

邱于軒的說法在網路掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「我的天！不要吧！」「與其派朱立倫去仆街，不如大家多花點時間與誠意，想辦法打動李四川」、「國民黨高雄只有李四川、葉匡時還有機會，與其想其他獵奇的人選，不如大家眾志成城去求他們」、「夠狠，叫朱主席來選高雄！」「看到朱隊長下來選高雄，綠營笑死了」、「淡水阿嬤還沒開口，他不會來高雄的」。