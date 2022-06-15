雖然國民黨日前已提名行政院前院長張善政選桃園，但先前表態爭取出線的立委呂玉玲卻仍在地方努力。呂玉玲今（15）日上午在臉書表示「我會繼續往前走」，還說「加入我的桃園隊」，引起討論。

呂玉玲今日在臉書貼出數張照片，透露她在地方努力時，包括楊梅、大溪、復興及八德等地的國民黨籍議員朋友都到場支持，且連無黨籍、原住民、民眾黨等議員參選人也一同出席，說「桃園人是多元、包容的，我們都挺好的！」

呂玉玲指出，楊梅有7成以上的人口是客家人，她身為「客家妹仔」到這裡就像回家一樣親切；大溪是她相當重視的地方，在她的政策規劃中，是必須重現「台灣第一小城」，帶動地方觀光產業的地點；復興鄉則是桃園市面積最大的區域，是原住民文化孵化最重要的地方，也同時盛產水蜜桃；舊稱「八塊厝」的八德，相傳是由八個姓氏家族開墾而形成的聚落，而「呂」就是其中一家。

呂玉玲說，很多人都認為，桃園有史以來每任首長都是道地桃園人，如八德的鄭文燦、中壢的吳志揚、八德的朱立倫等，「我的想法比較廣義，歡喜成為桃園人，歡迎一起為桃園服務，一起加入我的桃園隊！」