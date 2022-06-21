林智堅空降桃園人不滿？ 于北辰9字曝在地心聲

民進黨將徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，消息一出後震撼各界，除民進黨前立委鄭寶清曾表不滿，國民黨也痛批林智堅「落跑市長」。在地的前國民黨黃復興黨部桃園黨部主委于北辰坦言，由於藍綠白此次全都空降，林智堅空降、帶職參選影響不大，他甚至直言「來者是客我們都歡迎」。

針對林智堅空降參選桃園，于北辰昨（20日）在政論節目《新聞面對面》表示，兩年前就已聽到此風聲；張善政與林志堅兩人雖是截然不同的政治人物，但兩人資歷都很漂亮，張有中央歷練經驗，林則有科技化經營、又在地方執政八年的經驗。于直言「住在桃園滿驕傲的，菁英都要來桃園選」。

但于北辰也說，雖然都是空降，但民進黨與國民黨在桃園最大的不同，是前者整合比國民黨快很多，雖然民進黨前立委鄭寶清對於林智堅空降相當不滿，「鄭準備最久一定會生氣，但他的氣不會像藍營的羅智強與呂玉玲那麼重」。

于指出，總統蔡英文第一時間就「跳出來」，給綠營所有有意角逐桃園市長提名的人看過民調，但國民黨較晚才拿出張善政的民調，因此他強調「若能先放出張善政個可能參選桃園市長的風聲，一段時間後做個民調並給所有有意參選的人看民調，桃園不會鬧這麼嚴重」。

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至於桃園人對於林智堅突然跳空降桃園怎麼看？于北辰直言，這對新竹的反彈比較大、需要去安撫，而由於藍綠白都是空降，桃園人對於林智堅的心態同張善政，「來者是客我們都歡迎」。