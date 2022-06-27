國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）27日到參加中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會，中廣董事長趙少康（左）現場與他暢談未來市政規畫。（鄧博仁攝）

中廣董事長趙少康曾提到國民黨台市長參選人蔣萬安要很強，否則會讓綠營得利，趙少康今被問起是否擔心蔣萬安變成當年的參選台北市長的黃大洲？他表示，蔣萬安民調大概贏第二名10到15％，蔣是第一的候選人，跟那個時候不同，只是希望他的民調領先更多，跟對方拉出安全距離。

趙少康在中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會指出，他參選台北市長時，駐日代表謝長廷是當時挑戰台北市長的前總統陳水扁的總幹事，謝長廷公開講說這是陽謀、不是陰謀，他如果能把當時市長候選人趙少康跟黃大洲打平，陳水扁就當選，這是陽謀、這是數學，這不是什麼多偉大的學問。

趙少康說，對於蔣萬安來講，他一定要贏，而且要贏很多，目前他看的各種民調，蔣萬安大概贏第二名10到15％，如果現在投票是會贏的，但他認為大家還要努力，如果蔣萬安民調贏到15到20％就比較好，基礎已經不錯了。

趙少康也說，當然民進黨現在人還沒出來，不知道是誰，所以民調也只是參考，反正選舉就大家努力，他其實被徵召沒幾天，差不多一個月，所以還有差不多5個月，再努力拉大差距，選舉都沒有人敢掉以輕心，再贏也要很小心，都是要戒慎恐懼。

被問及是否擔心蔣萬安變成當年的黃大洲？趙少康說，「不會啦」，因為現在情況跟當年不一樣，30年河東、30河西差很遠，蔣的民調現在是最高，起馬領先10％以上，他強調自己說的是正式抽樣的合乎科學、統計方法的民調，不是網路上隨便亂做的民調，都領先10％以上，甚至到15％。

趙少康表示，蔣萬安現在本來就是第一的候選人，跟那個時候強況不同，完全不可同日而語，只是希望他的民調能夠更強勢、領先更多，跟對手拉出一個安全距離，這是很重要。