傳出國民黨高雄市長人選拍板將由國民黨智庫執行長柯志恩出戰，柯志恩昨鬆口認了，「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」（柯宗緯攝）

傳出國民黨高雄市長人選拍板將由國民黨智庫執行長柯志恩出戰，柯志恩昨鬆口認了，「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」黨團總召童燕珍坦言，柯志恩是地方議員最大公約數，形象好、論述佳，是可戰之才。同黨議員邱于軒也證實已設計好與柯志恩的看板，一旦黨中央宣布徵召柯，就會立馬輸出並開第1槍掛上「母雞與小雞」的看板。

據了解，柯志恩已就戰鬥位置，趁昨天下午拜訪高市議長曾麗燕、黨團時，她已鬆口若被徵召會「全力以赴，毫無懸念」，議會行程之後，她特別拜會多位地方人士尋求支持，柯當場掛保證說「當然要來選高雄」；柯直至昨晚深夜，才搭末班車回台北。

黨內人士透露，原本黨主席朱立倫心中第一人選就是柯志恩，但事後爆發桃園事件後，加上朱訪美行程等因素，提名時程才不斷往後延，而隨著朱立倫回國出關後，朱昨也與柯志恩會面勸進柯參選，並即刻組成助選團，希望能說服各界「柯志恩就是最強人選」，只差還沒正式宣布。

對此，童燕珍表示，柯志恩確實是目前高雄在地議員的最大公約數，柯志恩已開始在擘畫了，對高雄的掌握度很清楚，不像是臨時抱佛腳。柯的口條好、論述佳，快人快語、不做作，個性很直接，不會拐彎抹角，很符合高雄人的「潰口（口味）」，相信她可以打這場仗，相信會很有看頭。

邱于軒更率先發難，她透露，已經設計好要與柯志恩合掛看板，等到黨中央宣布，就會搶掛首面「母雞帶小雞」的看板。她昨私下問柯志恩參選意願，柯直回「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄」。

不過，外傳明天黨中央將宣布徵召柯志恩，但孫文學校總校長張亞中明天行程將拜會高雄市議長曾麗燕及黨團，希望尋求支持，爭取出線。邱于軒則認為，應該不差這一個禮拜，中央還是要與地方好好溝通再宣布，但她個人認為柯志恩確實是絕佳人選，形象清新、全國知名度高，今年選舉受疫情影響，空戰應該會是主軸，柯也對政策有充分準備，相信能好好迎戰。

針對部分藍營部分人士認為，應該在地優先，不要找空降人選。國民黨高市資深議員陳玫娟認為，國民黨始終沒有培養在地人才，現在時間緊迫，不宜再談在地不在地，市長人選必須人激起藍軍團結及士氣，並能帶動小雞選情，若黨中央就是鎖定柯志恩，就只差柯的個人意願，而目前來看地方議員大多都是認同。