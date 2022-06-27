克里斯漢斯沃演雷神索爾10年意義非凡。（Disney提供）

娜塔莉波曼強勢回歸演女雷神，特地重訓練肌肉。（Disney提供）

克里斯汀貝爾化身最邪惡的銀幕反派。（Disney提供）

喜劇演員出身的導演塔伊加維迪提為電影加了許多笑料。（Disney提供）

漫威暑期鉅片《雷神索爾：愛與雷霆》將在7月份上映，日前於洛杉磯舉行世界首映會，主角克里斯漢斯沃、娜塔莉波曼、泰莎湯普森、克里斯汀貝爾以及導演塔伊加維迪提、監製凱文費吉皆出席映後記者會。

克里斯漢斯沃飾演雷神索爾滿10年，意義重大非凡。他認為索爾的起源故事有一套規則，表演時得已遵守，像是類型電影般讓觀眾感到熟悉。但這10年他與索爾都被寄予厚望，必須改變與挑戰，重新塑造角色，尤其和不同導演合作，不同製作成本呈現方式迥異，都會為他帶出不一樣的效果。

例如這次有大量跟布景交談的演出方式，他甚至不知道要出現的怪物是什麼，「這個角色多年來變得更像我自己，越來越有趣了。」製片凱文費吉也認為類型電影無法綑綁他充滿趣味的表演，「克里斯的搞笑是他的內在特質，雷神索爾只是用閃電把槌子舉起來而已，我們在做的是挖掘他能做的一切。」

這集最大亮點莫過於暌違《雷神索爾》系列長達9年的娜塔莉波曼強勢回歸，她所飾演的珍佛斯特在罹患乳腺癌後，竟繼承前男友索爾的衣缽和能力，驚喜成為女雷神。娜塔莉波曼為此帶頭到健身房舉重，增加肌肉量，曝光的劇照展示了她粗壯的肌肉，第一次穿上女雷神的裝扮，她直呼：「這一切像超現實般瘋狂。」

娜塔莉波曼認為女雷神和男雷神完全不同，成為女雷神的過程像是一種探索，「她還是個新手，而且會不斷地恢復到人類型態，總是處於危險之中，但她是有把握成為超級英雄的」。然而對她而言，女雷神在脆弱軟弱中找到力量，與其說是超級英雄，其實和一般能夠理解的人類是一樣的，「但這也是超級英雄令人難以置信的地方。」她也對克里斯漢斯沃演了10年的雷神相當感佩，「他所有編排和訓練，是我工作量的3倍吧。」

另一亮點就是從DC漫畫宇宙跳槽到漫威的克里斯汀貝爾，化身最邪惡的銀幕反派「屠神者格爾」。克里斯汀貝爾說觀眾都對壞人著迷，尤其導演把格爾塑造得血腥又熱鬧，甚至有點令人同情，「他是一個怪物、一個屠夫，但你可以理解他為什麼變成那樣。」格爾的模樣相當邪惡，皮膚慘白、眼眶發紫、頭皮充滿刺青，且眼神發出冷冽黃光，克里斯汀貝爾每次花3個半小時化特效妝，雖然辛苦，但他還是認為演反派要比演英雄輕鬆得多。

喜劇演員出身的導演塔伊加維迪提，在拍攝現場除了播放音樂營造愉悅氣氛，還喜歡搞怪製造樂趣，克里斯漢斯沃爆料他喜歡站在攝影機後面傻笑，「這破壞了大部分的拍攝。」塔伊加維迪提一聽笑說：「我聽起來很糟糕耶。」

塔伊加維迪提被認為能在戲劇與喜劇之間取得平衡，他解釋許多「笑果」都是在後製的時候發現的，並以做菜來形容，「我們盡量多拍素材，然後把它帶回廚房，試著弄清楚實際的菜品是什麼，接著製作某道菜的計畫，有時是捨棄、有時是提升，這也是為什麼需要花一年的時間來管理這些影片。」而監製凱文費吉也驚喜透露，將參與下個月聖地牙哥漫畫展，消息一出讓漫威粉興奮不已。